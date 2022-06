L'association PETA réclame un mémorial après la mort de 120 porcs dans un accident de la route

_" Nous pouvons tous contribuer à prévenir ce type d'accident en devenant vegan ..._" affirme Iris Douzet, la porte-parole de l'association de défense des droits des animaux PETA, suite à la mort de 120 porcs à Houtkerque, dans les Flandres. Elle demande la mise en place d'un mémorial en leur honneur.

Dans la nuit du 21 au 22 juin, le camion qui transportait les animaux est entré en collision avec un autre véhicule.

Mettre en lumière la souffrance animale

PETA s'est emparée de l'affaire et a fait parvenir au maire d'Houtkerque, Samuel Bever, une lettre demandant que soit honorée la mémoire des 120 victimes. On pourrait notamment lire sur cette plaque : " En souvenir des cochons qui ont souffert et sont morts dans un accident de camion sur cette route. Si nous étions tous végans, cela ne se serait pas produit".

L'association souhaite mettre en lumière la vie douloureuse des porcs, qui naissent enfermés et meurent en souffrance. PETA affirme que le transport d'animaux pour la consommation humaine conduit à de multiples accidents sur la route, causant la mort de nombreuses bêtes chaque année.

Salomé Hembert