L'association propriétaire de l'ancienne école des Monanges réclame le départ des squatteurs

La Prévoyante Immobilière, propriétaire de l'ancienne école des Monanges à Clermont, demande l'expulsion des occupants qui ont pris possession des lieux. Malgré le recours devant le Tribunal de Grande Instance, les membres de l'Université Populaire et Polyglotte, refusent de quitter le bâtiment.

Désaffectée depuis le départ des derniers élèves en juin 2015, l'ancienne écoles des Monanges dans le centre de Clermont a été investi en novembre 2016 par un collectif citoyen. L'Université Populaire et Polyglotte a pris possession bu bâtiment de 4000 mètres carrés pour y accueillir une quarantaine de personnes en grande précarité. "C'est un squat" déplore Jean-Yves Jausions, le président de l'association La Prévoyante Immobilière du Puy de Dôme, propriétaire des lieux. "Cette situation est inacceptable, car elle empêche la réhabilitation des locaux et leur future affectation". L'association souhaite en effet entreprendre des travaux afin de transformer l'établissement en foyer étudiant d'une quarantaine de places, et d'un autre lieu de vie pour 24 adultes handicapés.

Une quarantaine de personnes occupe les lieux © Radio France - Jean-Pierre Morel

Le 16 mars dernier, un recours en référé a été déposé devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont pour demander une procédure d’expulsion. "Ce ne sont pas des locaux de sommeil" précise Jean-Yves Jausions, 'il n'y a ni eau, ni électricité, et aucune sécurité incendie, s'il y a une catastrophe, en tant que propriétaire nous avons une responsabilité" ajoute le président de La Prévoyante Immobilière.

"Oui, c'est illégal, mais c'est une réponse contre la précarité..." Scott Marlin, porte parole de l'Université Populaire et Polyglotte

Mais les membres de l'Université Populaire et Polyglotte campent sur leurs positions. "Pour nous, c'est un modèle qui mérite d'être poursuivi" explique Scott Marlin, porte parole du collectif citoyen, et qui assume ses actes, "la fenêtre était ouverte, et oui je suis rentré illégalement, oui j'ai vu le potentiel du lieu, on doit continuer ce projet pour éviter que des gens se retrouvent dans la rue".

Jean-Yves Jausions, président, et Soeur Dominique, trésorière de l'association propriétaire des lieux © Radio France - Jean-Pierre Morel

Parmi les personnes hébergées dans les locaux de l'ancienne école, il y a beaucoup de jeunes originaires de pays d'Afrique. C'est le cas de Jordan, 16 ans, arrivé là il y a trois mois. "Je viens du Cameroun, je suis passé par le Maroc, l'Espagne, Paris, et je suis arrivé ici, c'est mieux que de dormir dans la rue, je me sens plus en sécurité...". L'Université Populaire et Polyglotte affirme que 3200 nuitées ont été assurées cet hiver, mais également des cours de français, de l'aide juridique et des loisirs pour ceux qui sont hébergés ici.

Jeudi prochain, le Tribunal de Clermont doit statuer. A l'appel de plusieurs associations, dont le DAL, qui défend le droit au logement pour tous, une manifestation est prévue devant le palais de justice à 8h30