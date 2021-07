L'astronaute Thomas Pesquet écoute les Tourangeaux de VOLO dans l'ISS !

Quotidiennement, depuis la station spatiale internationale, l'astronaute Français Thomas Pesquet partage le contenu de sa playlist musicale. Et puis on le sait, Thomas Pesquet est lui-même musicien, joueur de saxophone.

La Touraine à l'honneur dans l'ISS ! Thomas Pesquet écoute les tourangeaux de VOLO dans la station spatiale internationale - Capture d'écran twitter

Et ce mercredi 28 juin, Thomas Pesquet avait le cœur en Touraine ! En effet, il a partagé son coup de cœur pour un titre du duo tourangeau VOLO. Le titre s'appelle "T'es Belle", il est sorti en 2007. Mais il n'a pas pris une ride, et c'est avec plaisir que le duo tourangeau à appris la nouvelle !

Et là, on se prend à imaginer la musique du duo tourangeau résonnant dans la station spatiale internationale. Ou pourquoi pas même un trio le temps d'une chanson, avec VOLO et Thomas Pesquet....

Thomas Pesquet jouant du saxophone dans l'ISS. A quand un trio avec les tourangeaux de VOLO ? - ESA

Et pour rappel, il y a plein d'artiste tourangeau à découvrir sur "Talents de Touraine Volume 1" !