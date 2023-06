L'Atalante, le bateau de l'Ifremer au cœur des espoirs pour tenter de sauver les passagers du sous-marin Titan

Vitesse réduite et parfois l'Atalante était à l'arrêt au petit matin au large de Terre-Neuve, avant de repartir dans le sens opposé plus rapidement. C'est ce que l'on constate, sur les cartes de trafic maritimes en direct, notamment Marine Traffic. L'Atalante est le navire de l'Ifremer, basé à Brest et est équipé du robot sous-marin Victor 6000.

Il se trouve aux côté des navires de recherches canadiens notamment, il semble qu'il se trouve sur les zones de recherches du Titan. Le sous-marin a disparu dimanche, alors qu'il devait se rendre près de l'épave du Titanic, avec cinq personnes à bord, des milliardaires et le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Nargeolet.

Sur Twitter , les internautes du monde entier restent rivés à la progression de l'Atalante, commentant les changements de cap, de position, de vitesse.

Espoir et lyrisme, c'est ce que véhicule désormais l'Atalante : "Tout le monde connaîtra le nom de l'Atalante au lever du soleil", commente cet internaute américain. "Un bateau français semble bien être le seul espoir pour le Titan", commente un autre.