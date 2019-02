L'athlète handisport de Montélimar Jean-Baptiste Alaize "humilié" à l'aéroport de Nice

Comme le sentiment d’avoir été violé à aéroport de Nice! l’agent de sécurité qui me fait aller ds une cabine et me demande de me déshabiller!Très choqué,j’ai eu une altercation avec lui, il a appelé la police, sans comprendre qu’il avait atteint à ma pudeur! Pas même d’excuse!😡 pic.twitter.com/DKh8omGZWQ