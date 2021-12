L'attaquant de l'ASNL, Mickaël Biron, victime d'un car-jacking

Le footballeur de l'ASNL, Mickaël Biron s'est fait voler sa voiture à Vandoeuvre mardi soir lors d'une course poursuite avec ses agresseurs. En plus de sa voiture, ils lui ont également dérobé ses effets personnels. Une enquête a été ouverte.

Mardi soir, vers 23 heures, Mickaël Biron circulait dans le centre de Nancy, avec au bord de sa voiture, une berline allemande, une cousine et une amie. Ils s'aperçoit alors qu'il est suivi par un autre véhicule. Sans doute pris de panique, il accélère, grillant feux rouges et ne respectant pas les limitations de vitesse, il prend la direction de Vandoeuvre jusqu'à une impasse où il se retrouve bloqué.

Cinq hommes descendent de la voiture qui le suivait. L'un d'eux, matraque à la main, lui demande ses clés de voiture. Mickaël Biron décline son identité, précisant qu'il était footballeur mais son agresseur lui intime l'ordre de se taire et lui prend les clés et les téléphones portables qu'il cachait dans ses poches. Ils en font de même avec les passagères de Mickaël Biron et prennent la fuite avec les deux véhicules. Le footballeur et les deux filles n'ont pas été blessés.

L'attaquant de l'ASNL était-il la cible des malfaiteurs ou bien voulaient-ils s'en prendre à ses passagères ? De nombreuses zones d'ombre planent autour de cette affaire. Une enquête a été ouverte à la sureté départementale de Nancy.