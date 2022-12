L'attaquant formé au Stade Lavallois, Bridge Ndilu, épinglé dans l'affaire des Paris Sportifs

76 joueurs, entraîneurs et dirigeant de club de football professionnels ont été épinglés par la Ligue de football professionnelle (LFP), pour avoir joué sur des sites de paris sportifs entre 2020 et 2021, ce qui est pourtant interdit. Le Code du Sport est très clair " à partir du moment où les joueurs signent un contrat avec la Ligue de football professionnelle, ils n'ont pas le droit de miser sur les compétitions de leur propre sport. Et cela pour éviter tout conflit d'intérêt. Car ils peuvent permettre à un proche de gagner beaucoup d'argent"

3 matches de suspension dont 2 avec sursis pour Bridge Ndilu

Bridge Ndilu est né au Mans, il a rejoint le Stade Lavallois à l'été 2016, en U17, et à seulement 17 ans et demi, il a joué son premier match en National. A même pas 18 ans, il signe son premier contrat professionnel avec le club mayennais, contrat de 2 ans et demi. Un joueur prometteur qui est même appelé en Equipe de France des moins de 19 ans. A peine son contrat signé avec le Stade Lavallois, il tape dans l'œil des recruteurs de la Juventus de Turin. Eté 2018, le club mayennais et le club italien tombent d'accord sur un transfert de 4 millions d'euros. Mais les représentants du jeune attaquant se seraient montrés trop gourmand au moment des discussions salariales. Bridge Ndilu fait un aller-retour en Italie et son transfert capote. Un an après, il signe un contrat de 5 ans avec le FC Nantes. Il est prêté actuellement à Cholet.