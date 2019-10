L'attaquant Ilyas Chouaref signe son premier contrat professionnel avec la Berrichonne de Châteauroux

Châteauroux, France

À proprement parler, ce n'est pas un renfort pour la Berri mais c'est une excellente nouvelle : l'attaquant Ilyas Chouaref vient de signer son premier contrat professionnel avec le club castelroussin. Il s'est engagé pour trois saisons. "Cet engagement vient récompenser son travail et celui de l’ensemble des éducateurs du Club castelroussin qui l'ont fait progresser tout au long de ses années", se félicite la Berri dans un communiqué.

Cela met fin à un long feuilleton et un désaccord entre la Berrichonne et le clan d'Ilyas Chouaref. Le jeune attaquant devait signer ce contrat professionnel au mois de juin, en fin de saison. Mais au tout dernier moment, il avait fait volte-face et avait refusé l'offre du club, qui était déjà un contrat pro de trois ans.

Conséquence, le jeune attaquant de 18 ans avait été écarté du groupe, puni en quelque sorte par le club. Sa réintégration dans le groupe professionnel de la Berrichonne était intervenue au tout début du mois de septembre, la Berri ne pouvant pas se priver non plus d'un élément important dans son effectif.