"L'audace de certains est surprenante" : les PV insolites du confinement en Lorraine

Plus de 350 gendarmes sont mobilisés chaque jours pour contrôler le respect du confinement en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges (photo d'ilustration)

Depuis un mois, les forces de l'ordre sont mobilisées pour faire respecter le confinement. Elles le resteront encore un mois supplémentaire, au moins jusqu'au 11 mai prochain. Depuis la mi-mars, près de 12 millions de contrôles ont été effectués en France et plus de 700.000 infractions ont été constatées.

Parmi tous les procès-verbaux dressés dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, il y en a qui font rire jaune et marquent les esprits. Situations loufoques, motifs extravagants et excuses qui ne tiennent pas debout : les forces de l'ordre lorraines n'oublieront pas certains contrôles de sitôt.

Faire 600 kilomètres pour meubler sa résidence secondaire

Déménager en plein confinement, c'est interdit (sauf cas exceptionnels). Surtout quand il s'agit d'emmener quelques meubles dans sa résidence secondaire. Pourtant, c'était bien l'objectif de cette camionnette, partie de l'Indre, pour le massif vosgien.

Plus de 600 kilomètres pour un déménagement de confort ? Difficile à avaler pour les gendarmes du 88 : "les Français connaissent les règles et quelques-uns tentent quand même l'aventure en pensant : plus c'est gros plus ça passe. Certains nous surprennent par leur audace."

Globalement, les Vosgiens respectent les règles, mais malgré tout, quelques-uns estiment que tout ça, ce n'est pas pour eux

Deux bus et un tram pour une pharmacie

Autre exemple avec cette femme qui traverse toute l'agglomération de Nancy pour aller à la pharmacie. Selon les policiers, l'officine à côté de chez elle ne lui plaît pas. Elle décide alors de prendre les transports en commun pour plus de 20 kilomètres à travers la métropole. Deux bus et un tram plus tard, elle se fait contrôler, à quelques pas de son pharmacien préféré.

Bronzer au bord de la rivière

Les gendarmes de Meurthe-et-Moselle ont été surpris de découvrir une dame sortie de chez elle pour profiter d'un bain de soleil, près de la rivière. Quand ils l'ont aperçu, elle bronzait seins nus, sur les bords de la Moselle à Liverdun. "Je ne comprends pas, je voulais simplement prendre l'air," a-t-elle répondu en se faisant verbaliser.

Une attestation de sortie mais pas de permis

Enfin, il y a ceux qui semblent respecter les règles du confinement mais en oublient l'essentiel en voiture. Ce lundi, un homme est contrôlé à Conflans, près de Jarny dans le Pays-Haut. Le trentenaire roule dans un véhicule normalement immobilisé, sans permis, sans assurance, sans feu arrière, mais avec une attestation correctement remplie pour faire ses courses. Cependant, là encore, il y a quelque-chose qui cloche : le lundi de Pâques, c'est férié et les magasins sont fermés. L'homme sera convoqué devant la justice.

Le montant des amendes ne change pas : 135 euros pour non-respect du confinement et 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours. Si vous êtes verbalisé à plus de trois reprises en un mois, vous risquez 3.750 euros d'amende et six mois de prison.

