L'Aude placée en vigilance orange par Météo France

Le département devrait être concerné par un épisode de fortes pluies et d'orages, dans la nuit de mardi à mercredi. Il est attendu un à deux mois de précipitation, selon Météo France.

Le Narbonnais et les Corbières seront principalement touchés.

Vigilance, dans l'Aude. Météo France place le département en alerte orange, face à un épisode pluvio-orageux qui s'annonce intense. Selon les prévisionnistes, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il est tout même "attendu un à deux mois de précipitations".

Selon Météo France, dans la nuit de mardi à mercredi, "des lignes pluvieuses et orageuses remontent de Méditerranée et sont par moment soutenues" notamment dans le Narbonnais, à l'est du département.

Ces précipitations se poursuivront jusqu'en fin de journée mercredi 24 novembre, de façon plus ou moins intenses. "Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 80 à 120 mm en général, localement 120 à 150 mm des Corbières au Narbonnais".

Dans le secteur de Carcassonne, à l'ouest du département, "les cumuls sont nettement plus faibles de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 30 à 50 mm".