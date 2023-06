L'aumônier catholique de l'hôpital Cochin bientôt suspendu

Dès vendredi, Guillaume Séguin s'était mis en retrait. Ce samedi, c'est l'AP-HP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a décidé de suspendre à titre conservatoire le prêtre d'ici le début de la semaine prochaine. Décision prise après les révélations du Monde et du magazine Golias et confirmée par France Info. Cet aumônier catholique de l'hôpital Cochin continuait d'exercer malgré une sanction canonique pour agression sexuelle.

ⓘ Publicité

Deux présumées victimes en 2015 et 2018

En 2015 et 2018, deux personnes avaient affirmé auprès de l'Eglise avoir été victimes d'agression sexuelle durant leur confession. En 2020, Guillaume Seguin avait donc été interdit d'exercer un accompagnement spirituel et de faire des confession en tant qu'aumônier et ce durant 5 ans, excepté à l'hôpital Cochin.

Dossier classé sans suite

Les faits avaient été signalés à la justice, le parquet de Paris les avait classés sans suite. D'après Le Monde, Guillaume Seguin est le conseiller spirituel de l'homme d'affaires , le très conservateur Vincent Bolloré.