Niort, France

Pendant toute l'audience devant le tribunal correctionnel de Niort, le prévenu a continué de nier son implication. Mais le Surinamien de 36 ans a été reconnu coupable de l'accident mortel de la route qui s'est produit sur la départementale 611, à La Crèche, le 11 janvier 2015, un peu après 6 heures du matin. La passagère avant, une jeune fille de 18 ans, était décédée. Un peu plus tôt, ils avaient passé la soirée en boîte de nuit à Poitiers.

Un mystérieux 4e homme

A la barre ce jeudi après-midi, le prévenu maintient qu'au moment de l'accident il est assis à l'arrière, côté gauche à côté de son frère, également passager dans ce véhicule. Il affirme que c'est un certain Lolo qui est au volant. Un 4e homme mystérieux. Ni les témoins, ni les images de vidéosurveillance de la boîte de nuit ne montrent un autre individu avec le trio.

Ses explications sont souvent confuses. Pour la procureure de la République, il y a des "éléments objectifs", qui prouvent que c'était bien lui derrière le volant. L'ADN mais aussi les expertises médico-légales. Les blessures constatées sur le prévenus correspondent à celles que peut avoir un conducteur par un passager. L'airbag arrière gauche, là où il dit être assis, est le seul qui ne se déclenche pas.

Alcoolisé, sous stupéfiants et pas titulaire du permis

Le choc est violent. La voiture roulait à 150-170 km/h sur une route limitée à 90 a raconté le frère du prévenu lors d'une audition. Les analyses révèlent que le trentenaire a bu (1 gramme d'alcool dans le sang), qu'il a fumé du cannabis récemment... Et en plus il n'a pas le permis. Après l'accident il prend la fuite. C'était "pour prévenir les secours", lance-t-il. L'analyse de son téléphone montre qu'il a passé cinq appels mais aucun au 15, au 18 ou au 112. L'homme est finalement reconnu coupable et condamné à sept ans de prison, peine conforme à ce qui avait été requis par la procureure.