L'auteur d'un coup de couteau jugé aux assises de Vaucluse

Le 17 juillet 2020, Mattéo (15 ans) et Abdelrahman (18 ans) se trouvent avec leurs copines respectives dans un fast-food de l'avenue de la République à Avignon. Un simple échange de regards va faire basculer cette journée. Séparés après une première altercation sur fond de jalousie, ils se retrouveront par hasard une heure plus tard sur le parvis de la gare. 5 secondes d'altercations au cours desquels Abdelrahman finira par blesser Matteo d'un coup de couteau à l'abdomen avant de prendre la fuite. Arrivés rapidement sur place, les secouristes se retrouvent face à une victime en arrêt cardio-respiratoire au pronostic vital engagé. Les pompiers procèdent donc à un massage cardiaque durant au moins 20 minutes. Des gestes de réanimation qui permettront de le maintenir en vie avant une opération en urgence à l'hôpital d'Avignon.

Un climat de violence

Devant la cour, les mains jointes et le regard baissé, les premiers mots de l'accusé ont été "j'ai honte d'être ici", avant de s'adresser aux parties civiles en affirmant : "j'ai souvent côtoyé la mort, je sais ce que vous avez ressenti au chevet de la victime". Si Abdelrahman évoque dans un premier temps une enfance sans manque, au cours de l'audience, c'est un tout autre tableau qui se dessine. Des violences sexuelles subit dans sa petite enfance, un climat familial très dur, de mauvaises fréquentations et une addiction au cannabis ("10 à 15 joints par jours"). Seule son ex-petite amie tentera de le remettre dans le droit chemin, mais en vain. À la barre, l'expert psychiatre évoque une personnalité "impulsive, immature et fragile".

Une victime qui peine à se remettre

S'il est vivant, Mattéo n'est pas sorti d'affaire pour autant. En pleurs, sa petite amie évoque quelqu'un qui "a peur de tout, qui ne sort plus de chez lui et qui ne peut plus faire de sport. Il a arrêté ses études. Sa vie est gâchée".

De son côté, sa psychologue parle d'un jeune homme qui vit toujours dans l'insécurité. "Il est en mode survie, atteint de troubles post-traumatiques, tocs et troubles du sommeil". "Il doit reprogrammer sa vie".

Les débats se poursuivront ce mardi avec l'audition de la partie civile.