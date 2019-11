L'auteur de l'alerte à la bombe, à la Caf de Guéret, en garde à vue

L'homme qui a menacé d'avoir mis une bombe, jeudi, à la Caf de Guéret a été interpellé ce vendredi matin et placé en garde à vue. Jeudi matin, 270 personnes avaient dû être évacuées.

L'homme qui a menacé d'avoir posé une bombe à la Caf de Guéret est en garde à vue, ce vendredi midi. L'homme âgé d'une soixantaine d'années, a entraîné l'évacuation d'environ 270 personnes, jeudi dans la matinée, à la Caf et à la Sécurité sociale de la Creuse.

Ce bénéficiaire, mécontent des pièces exigées pour son dossier, s'était écrié : "Il y a une bombe ici et je ne plaisante pas". Après une évacuation et une inspection des locaux par le commissaire de police, les services de la caisse d'allocations familiales et de la sécurité sociale sont restés fermés toute la journée de jeudi.

L'auteur des menaces, proférées sur le parking, à l'entrée de la Caf, a été interpellé ce vendredi matin, à son domicile, aux alentours de Bourganeuf. Une plainte a été déposée à son encontre.