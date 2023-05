L'auteur de la fausse alerte à la bombe à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard interpellé

Plus d'un millier de passagers avaient été évacués de deux TGV suite à cette fausse alerte

L'homme à l'origine de la fausse alerte à la bombe à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, samedi 6 mai a été interpellé grâce aux investigations menées par la brigade des recherches et la section de recherches de la gendarmerie de Nîmes. Ce mineur, qui habite en Normandie, a été placé localement en garde à vue. Après avoir expliqué dans un premier temps avoir relayé une vidéo qu'il aurait vue sur Twitter, il a fini par reconnaître avoir menti et avoir réalisé un canular sans en envisager les conséquences. Deux TGV à destination de Paris avaient dû être stoppés en gare, les 1040 passagers évacués sur les parkings extérieurs. Les gendarmes, les pompiers, le SMUR et la Croix-Rouge avaient été mobilisés. Ce n'est que le dimanche matin que les passagers avaient pu atteindre Paris.

Le jeune homme sera convoqué dans quelques semaines pour être jugé devant un juge pour enfants.