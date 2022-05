L'auteur de la fausse alerte à la bombe dans le train à Montpellier a été relaxé

Le jeune homme qui avait déclenché une fausse alerte à la bombe dans le train mercredi dernier à Montpellier a été relaxé par le tribunal correctionnel. Ce jeune homme tout juste âgé de 18 ans avait envoyé un message à son voisin de train par l'application airdrop présente sur les Iphones qui permet d'envoyer des messages instantanés. "Accepte ce message ou je fais exploser le train"

Plusieurs personnes présentes dans le train ont reçu ce message toujours pas l'application Airdrop. De quoi créer un mouvement de panique. Le train a été arrêté, la gare de Montpellier où l'Intercité devait arriver a été évacuée et le jeune homme aussitôt interpellé.

Il n'a jamais eu l'intention de déclencher les secours ou de faire évacuer la gare

A l'audience lundi en comparution immédiate, son avocat Maitre Wilfried Jimenez a expliqué que le jeune homme n'avait jamais eu l'intention de déclencher autant de pagailles. "Une alerte à la bombe, c'est quand une personne décide intentionnellement de prévenir un service ou des autorités en les informant qu'il y a bombe. Cette information a pour but de faire intervenir inutilement les secours. Là on n'est pas du tout sur cette qualification puisque ça ne s'adressait pas à un service particulier. Il n'avait pas l'intention de faire intervenir les démineurs, les services de police et les pompiers, voire faire évacuer la gare de Montpellier. C'est l'absence d'éléments intentionnels qui est nécessaire pour caractériser une infraction pénale qui fait que, en l'occurrence, il a été relaxé."

Nous sommes là avec un jeune majeur totalement immature

Maitre Jimenez a aussi plaidé l'erreur de jeunesse affirmant même que le message était parti sur les autres téléphones des passagers accidentellement, ce qui n'est concrètement pas possible. "Il a envoyé ce message, mais sans savoir si la personne en face de lui avait actionné cette application Aidrop, sans le savoir non plus si les autres personnes autour l'avaient activée. Il a de suite réalisé, que c'était en train de prendre une tour totalement démesurée puisqu'il a vu effectivement certaines personnes s'agiter. Il a pris la mesure de sa connerie, comme je l'ai indiqué à l'audience. On touche du doigt l'immaturité d'un très jeune majeur et l'absence de conscience à travers l'utilisation des outils numériques "