L'auteur de la fresque antisémite du parking des Italiens à Avignon est poursuivi pour provocation à la haine

L'auteur de la fresque antisémite du parking des Italiens à Avignon est poursuivi pour provocation antisémite. Cette fresque avait été peinte en juin dernier par un graffeur d'Avignon. Elle représentait Emmanuel Macron en marionnette manipulée par l'économiste Jacques Attali. Celui-ci avait porté plainte. La justice le convoque au tribunal d'Avignon le 31 octobre.

Pas de jugement le 31 octobre

L'audience sera très technique pour conjuguer droit de la presse et délai de prescription. La fresque avait provoqué des réactions d'émotion et "une polémique grandissante" selon le préfet qui avait exigé son retrait. Dans un premier temps, le Grand Avignon l'avait laissé en place pour respecter la liberté d'expression.

Le graffeur Lekto est connu pour ses œuvres qui jouent avec l'actualité, Francis Lalanne en gilet jaune renommé Lalannix, des fresques sur Olivier Veran entouré de seringues ou Jean-Michel Blanquer avec le bonnet d'âne. Mais avec cette fresque d'Emmanuel Macron en pantin, on a "tous les clichés et codes de l'antisémitisme" selon les associations juives. Jacques Attali avait porté plainte pour provocation à la haine. La LICRA (ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) avait annoncé qu'elle se porterait partie civile.

Indignation sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes s'étaient étonnés - et continuent de s'étonner - car ils ne voient pas le côté antisémite de la fresque. Depuis, la fresque a été recouverte quelques jours par un chaton mignon avec le message "à la demande de la préfecture". Ce chaton est l'antipode de la haine sur les réseaux sociaux, lui-même recouvert par le visage de l'acteur de Nicolas Cage, symbole sur le web de la frontière entre la parodie et le sérieux. Le visage de Nicolas Cage sur le parking des Italiens apparait comme une allusion à la loi de Poe. Selon le blogueur américain qui a théorisé cette loi, elle suppose que sans indication claire de l'intention de l'auteur, il est impossible de distinguer les propos sérieux des propos au second degré.

