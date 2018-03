L'auteur de la fusillade, il y a un an au lycée Tocqueville de Grasse, le jeune Killian 16 ans au moment des faits reste en détention. Le parquet de Grasse avait fait appel de décision du juge des libertés et de la détention qui estimait que l'adolescent pouvait sortir de prison.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu sa décision ce jeudi concernant la remise en liberté ou non du jeune Killian, placé en détention depuis un an, après avoir ouvert le feu dans son lycée à Grasse le 16 mars 2017.

La chambre infirme la décision du juge des libertés et de la détention de remettre en liberté l'adolescent. Le juge estimait, en effet, qu'il n'était pas nécessaire de le garder en détention. Une décision à laquelle le parquet de Grasse était opposée, voilà pourquoi il avait fait appel.

Le jeune Killian B. qui aura 18 ans en novembre, restera donc en détention au quartier des mineurs de la prison de Grasse pendant les six prochains mois au moins, nous a précisé Fabienne Atzori, procureur de la République de Grasse. L'adolescent a été mis en examen pour "tentatives d'homicide". Une éventuelle reconstitution sera organisée dans le lycée pour les besoins de l'enquête.

A Grasse, le pire avait été évité grâce au courage du proviseur qui s'était interposé face à l'adolescent armé qui l'avait blessé d'une balle de 22 long rifle dans le bras. Un autre jeune homme, devenu majeur, est aussi en prison depuis les faits, soupçonné d'avoir apporté les armes dans un sac à l'heure du déjeuner à Killian, venu en cours le matin.

"Les armes avaient une origine familiale", a précisé Fabienne Atzori, procureur de la République de Grasse. "Sur les difficultés du jeune, il n'y a rien qui démontre qu'il ait été victime d'un harcèlement, comme il le dit", avait précisé Fabienne Atzori à l'AFP il y a quelques jours.

Le lycéen avait expliqué, pendant sa garde à vue, avoir en tête une liste de 8 à 14 élèves qu'il voulait tuer pour "mettre un terme aux mauvaises relations" qu'ils entretenaient avec lui. Le jeune homme avait une fascination pour les armes et la violence, ainsi que pour la tuerie de Columbine, qui avait fait 13 victimes dans un lycée américain en 1999.

La juge d'instruction cherche à savoir qui était éventuellement au courant du projet et aurait pu, ou non, l'empêcher. Selon la procureure, la sécurité de l'établissement est hors de cause "le mineur indique qu'il n'a pas pénétré par la voie normale" mais par effraction. Après avoir récupéré les armes, il avait pénétré dans l'établissement par un grillage.