L'auteur de plusieurs incendies volontaires arrêté en Vendée

L'auteur présumé de plusieurs incendies dans le petit village de Puy-de-Serre, 300 habitants, à la limite entre la Vendée et les Deux-Sèvres, a été arrêté la semaine dernière, indiquent les gendarmes de Vendée. Ils étaient à la recherche depuis la mi-juin.

Six appartements détruits

Cet habitant de la commune a reconnu avoir mis le feu à deux véhicules, un hangar et un bâtiment qui abritait six logements, les 18 juin et 6 juillet, causant de gros dégâts. Neuf personnes habitaient en effet dans les six appartements incendiés dans la nuit du 5 au 6 juillet. L'édifice s'est totalement embrasé. Heureusement, personne n'a été blessé.

Il a été placé en détention provisoire en attendant d'être jugé au mois de septembre.