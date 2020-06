Un homme a été arrêté et placé en détention provisoire pour le meurtre d'un habitant de la Paillade à coups de couteau vendredi soir dernier. Il a été identifié par des témoins et reconnaît les faits.

L'auteur des coups de couteau mortels, à la Paillade à Montpellier, arrêté et placé en détention

À Montpellier, l'auteur des coups de couteau mortels vendredi soir à la Paillade a été interpellé et placé en détention provisoire. Il a été identifié par un témoin présent aux côtés de la victime juste avant le drame ce 5 juin. Il a été reconnu également par un chauffeur de tramway, qui fait état d'une altercation entre la victime et le mis en cause quelques heures avant les faits.

Aveux

Lors de sa garde à vue, le suspect a confirmé avoir porté plusieurs coups de couteau à la victime. Il a été placé en détention provisoire. Une information criminelle est ouverte pour meurtre.

Trois coups fatals

La victime, un habitant du quartier âgé de 58 ans, discutait avec un ami près de l'arrêt de tram Mosson au moment des faits. Son agresseur lui a porté trois coups de couteau fatals à hauteur de la gorge, avant de prendre la fuite. On ne connaît pas le motif exact de leur différend.