L'auteur des coups de feu à Aubusson condamné à huit mois de prison

L'homme qui a tiré des coups de feu dimanche soir à Aubusson a été condamné ce jeudi à un an de prison dont huit mois ferme. Il était ivre au moment des faits, tout comme son compagnon de beuverie qui a été blessé au pied.

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné à un an de prison dont huit mois ferme l'auteur des coups de feu à Aubusson. Dimanche soir, dans un appartement du centre ville, ce Creusois s'est emparé d'une carabine 22 long rifle et il a ouvert le feu à plusieurs reprises. L'homme était ivre. Avec un ami, il avait bu toute la journée, une douzaine de bières, a-t-il reconnu à la barre du tribunal. Alors "on a voulu s'amuser". Un premier coup de feu dans l'appartement, dans un meuble, puis un deuxième à travers la fenêtre, sur l'immeuble d'en face. A ce moment là, les deux hommes commencent à réaliser qu'ils sont peut-être en train d'aller trop loin.

C'est de la bêtise totale

Le dernier coup de feu partira accidentellement, c'est en tout cas ce qu'a expliqué son auteur devant le tribunal. Je me suis retourné, le coup est parti tout seul, je ne voulais pas lui faire mal a-t-il déclaré. La balle s'est logée dans le pied de son ami, qui a été légèrement blessé. L'avocat de la défense plaide "la bêtise totale de son client" au lourd casier judiciaire. L'homme de 44 ans a déjà été condamné à 36 reprises. Jeudi, le tribunal correctionnel de Guéret en a rajouté une : un an de prison dont huit mois ferme.