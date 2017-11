L'auteur des coups de feu contre la MJC des Grésilles à Dijon a été condamné

L'auteur des coups de feu ce mercredi contre la Maison des Jeunes et de la Culture du quartier des Grésilles à Dijon a été condamné à 8 mois de prison dont 7 avec sursis. Il a été placé en détention ce vendredi.

La police a été rapide à l'interpeller, la justice à le condamner. Deux jours après les coups de feu tirés contre la MJC des Grésilles à Dijon, l'auteur a comparu ce vendredi en procédure de comparution immédiate à la cité judiciaire de Dijon.

L'individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violences avec arme et dégradations dangereuses. Le Procureur a demandé un an de prison dont 6 mois avec sursis et mise à épreuve. L'homme a été condamné à 8 mois de prison dont 7 avec sursis et mise à l'épreuve. Il a été placé en détention.