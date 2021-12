L'auteur des coups de sabre envers deux policières à Cherbourg mis en examen pour tentative de meurtre

Le pôle de l'instruction criminel du tribunal de Coutances a été saisi de l'affaire de ces deux policières blessées au sabre jeudi 2 décembre dernier. Une information judiciaire pour des faits de nature criminelle a été ouverte selon le procureur de Coutances Cyril Lacombe. L'homme de 36 ans, auteur des coups de sabre a été mis en examen samedi 4 décembre pour deux tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique, extorsion avec arme, port et transport d'armes de catégorie D et détention de produits stupéfiants. Ila été placé en détention provisoire. L'instruction se poursuit afin d'apporter la clarté sur les faits, la personnalité de l'auteur et afin aussi d'évaluer le préjudice des victimes.

"Il s'est jeté sur les policières avec un sabre et les a blessées au visage"

L'attaque s'était déroulée jeudi 2 décembre vers 16H à la station service du centre Leclerc de Tourlaville, boulevard de l'Est. Ce cherbourgois a blessé deux policières venues l'interpeller après un vol de voiture. Une habitante des environs de Malakoff avait signalé un quart d'heure plus tôt vers 15H45 que son véhicule, une Citroën C3 grise, avait été dérobé et qu'elle avait été menacée par un homme avec un sabre. Repéré par une patrouille de police, l'homme perd le contrôle de la voiture et percute un panneau avant de s'immobiliser près d'une bonbonne de gaz. L’homme de 36 ans est alors sorti de la voiture habillé en ninja selon des sources policières avec un sabre (un katana, sabre japonais) puis il s’est dirigé vers le véhicule de police. "Il s'est jeté sur les policières avec un sabre et les a blessées au visage" a précisé à l'AFP Yves Le Clair, procureur de la République à Cherbourg. Il a blessé au menton la première policière puis sa collègue venue en renfort a elle été touchée au niveau de la tête. Un troisième policier a alors ouvert le feu et a tiré sur le suspect, le touchant à trois reprises.