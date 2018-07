L’auteur des incendies de Saint-Vallier et Sarras condamné à 6 mois de prison ferme

Par Victor Vasseur, France Bleu Drôme-Ardèche

L’incendiaire de 47 ans a écopé de 18 mois de prison dont 12 avec sursis ce jeudi. Il avait allumé les incendies de Sarras en Ardèche et Saint-Vallier dans la Drôme dimanche et lundi, qui ont détruit au total plus d'une douzaine d'hectares.