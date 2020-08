L'auteur du coup de feu mortel sur une psychologue d'Annecy mis en examen pour assassinat

L'homme suspecté d'avoir tué d'un coup de fusil une psychologue d'Annecy mercredi dernier a été présenté ce vendredi à un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour assassinat, et placé en détention provisoire.

Interrogé sur la volonté homicide, l'homme de 75 ans conteste celle-ci mais a reconnu en garde à vue être venu pour faire peur à la victime, et récupérer tout document papier ou informatique lié à un signalement le mettant en cause pour des faits d'abus sexuels, et n'avoir fait feu que sous l'effet de la panique.