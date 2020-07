Samedi soir une voiture a percuté une moto à Saint Martin de Mailloc près de Lisieux. Les deux occupants, un père de 38 ans et sa fille de 15 ans, ont été tués sur le coup. L'enquête a établi que le jeune automobiliste âgé de 24 ans roulait sans permis et sous l'emprise de l'alcool.

L'auteur du double accident mortel près de Lisieux roulait ivre et sans permis

L'automobiliste de 24 ans a été déféré au parquet de Lisieux et sera présenté ce vendredi au tribunal correctionnel pour être jugé en comparution immédiate.

Le drame s'est produit samedi soir sur une route du pays d'Auge sur la commune de Saint-Martin-de-Mailloc près de Lisieux. Une voiture a percuté une moto vers 22 heures. Les deux occupants, un homme de 38 ans et sa fille de 15 ans, ont tous les deux été tués dans le choc. L'automobiliste âgé de 24 ans a lui été blessé dans l'accident et hospitalisé avant d'être entendu dans le cadre de l'enquête.

"Non seulement son permis était annulé, mais en plus il roulait en état d'ébriété et il était sous l'emprise de stupéfiants" indique le procureur de Lisieux David Pamart. A l'issue de sa garde à vue, le jeune chauffard a été déféré lundi soir devant le parquet de Lisieux. Il sera jugé ce vendredi selon la procédure de comparution immédiate en début d'après-midi. Dans l'intervalle, il a été placé en détention.