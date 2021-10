L'auteur du double parricide de La Bastide-Clairence tente de s'évader aux urgences

Kévin Rouxel, 29 ans, condamné en novembre 2020 devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à trente ans de prison pour l’assassinat de ses parents en 2016, a tenté de s'évader aux urgences de Bordeaux mercredi 27 octobre, indique le syndicat FO-Justice.

Le détenu, incarcéré à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, a mis le feu à un matelas dans sa cellule, puis a été amené aux urgences du CHU de Bordeaux pour des examens obligatoires, précise le syndicat FO-Justice. Il a alors réussi à se défaire de ses menottes et a tenté de fausser compagnie à ses surveillants. Mais toujours entravé, il a pu être rattrapé rapidement.

En 2016, lors de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de Bayonne, le jeune homme avait déjà tenté de s'évader en prenant en otage une infirmière. Il a écopé de cinq ans de prison supplémentaires pour ces faits.

Des surveillants réclament plus de surveillance

"C'est un détenu qui normalement, aux vues de ses antécédents, est censé être escorte 3 (ce qui correspond aux nombre de personnels présents lors de ses déplacements hors du milieu carcéral pour sa surveillance), explique Hubert Gratraud de FO-Justice. Or l'administration pénitentiaire l'a abaissé depuis un petit moment en escorte 2. Cela reste un individu dangereux, et on ne peut pas se permettre une tentative d'évasion ou une prise d'otage, il en est capable" Le syndicat réclame donc de relever au minimum le niveau d'escorte à 3 pour Kévin Rouxel.

Pour son avocat, Me Emmanuel Zapirain, ce nouvel évènement est plutôt _"un appel au secours de plus"de la part de son client. "Je sais qu'il a demandé à être transféré de cellule, parce qu'il est avec un détenu qui l'aurait menacé, et il demande aussi son transfert à la prison de Mont-de-Marsan. La vie à Gradignan lui est devenue très difficile. Je pense que ce qu'il s'est passé dernièrement est un appel au secours de plus, je n'imagine pas une seconde, qu'il pensait pouvoir s'évader."_