L'auteur présumé d'un viol filmé et affiché sur les réseaux sociaux : une enquête ouverte à Tourcoing

L'auteur présumé de l'agression d'une jeune-fille à Tourcoing (Nord), filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, aurait été retrouvé par des individus. Ils l'ont tabassé, avant de publier une nouvelle vidéo. Ces images, filmées sur Snapchat puis diffusées sur X (anciennement Twitter) cumulaient plusieurs dizaines de millions de vues, ce mardi. Le Parquet de Lille a ouvert une enquête, conduite par le commissariat de Tourcoing.

"Tu vas me sucer" : la vidéo de l'agression d'une jeune-fille suscite la colère des internautes

Samedi après-midi, une première vidéo filmée sur Snapchat et partagée sur X montre une jeune-fille violemment retenue par un adolescent, dans un lieu qui semble désaffecté. La victime, filmée en gros plan pleure et implore ses agresseurs : "S'il-te-plait lâche moi. Laisse moi. Je veux rien!". Un jeune, vêtu de noir de la tête aux pieds, la bloque contre un mur et lui répond : "Tu vas me sucer. Tu pues la merde vas-y dégage. Si tu parles encore, je te nike ta mère."

Selon les internautes, il s'agirait des prémices du viol de cette jeune-femme. La suite de l'agression n'a pas été partagée. Sur Instagram, une jeune-femme explique être la victime de cette vidéo. Elle raconte avoir été contrainte d’effectuer une fellation à son agresseur, et à un autre adolescent qui pourrait être l’auteur de la vidéo.

Très vite, la colère monte sur les réseaux et les internautes appellent aux représailles : "Trouvez le s'il-vous-plaît, imaginez c'est votre sœur." L'identité du l'auteur présumé des faits est clairement affichée : son prénom, ainsi que sa photo, ses origines, son adresse, son lycée et son identifiant sur le réseau social Snapchat sont largement diffusés.

Les représailles de l'auteur présumée, filmées à leur tour

La justice "faite maison" n'a pas tardée. Le dimanche, la vidéo des représailles de l'auteur présumé de l'agression a été publiée. "Le violeur la jeune handicapée de Tourcoing a été retrouvé et passé à tabac", partage un internaute. Sur cette vidéo, un jeune ressemblant aux photos partagées plus tôt est passé en tabac. "J'ai pas réfléchi", répond-il en larmes, quand celui qui le frappe lui demande : "T'assumes ou pas ? Ferme ta gueule maintenant, petite salope. Pourquoi tu fais ça?"

Une troisième vidéo a été publiée, un homme plus âgé est suivi et frappé par un autre homme à capuche. Selon le diffuseur de cette vidéo, il s'agirait du père du suspect. L'homme violemment agressé, nie : "Arrête de dire n'importe quoi. C'est quoi cette histoire ! Arrête, ton histoire elle est fausse. La vie de ma mère c'est faux."

Désormais, les internautes appellent à retrouver et à lyncher l'autre auteur présumé des violences sur la jeune-femme, l'auteur de la vidéo.

La diffusion d'informations et les représailles sont répréhensibles

"Se faire justice soi-même" est interdit par la loi, tout comme le partage d'informations de ce type, ceux qui le font peuvent être poursuivis et condamnés. Diffuser "des informations relatives à la vie privée" pour l’exposer "à un risque direct d’atteinte à la personne" est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

L'enquête du parquet de Lille est conduite par le commissariat de Tourcoing. Selon nos informations, il n'y a eu aucune interpellation pour l'instant.