L'auteur présumé de coups de couteau mortels lundi soir à Nuits-Saint-Georges présenté à un juge ce mercredi

Garde à vue prolongée pour l'homme qui a tué de plusieurs coups de couteau un quinquagénire lundi soir dans le centre-ville de Nuits St-Georges. La victime a reçu trois coups dans la hanche et n'est pas décédée tout de suite.

Selon le parquet de Dijon, l'agresseur, un homme âgé de 55 ans, et la victime se connaissaient de vue. A ce stade de l'enquête, on n'en sait pas plus sur les circonstances et les motivations de l'auteur des coups mortels. Ce dernier doit être présenté ce mercredi devant un juge d'instruction qui va ouvrir une information judiciaire pour homicide.