L'auteur présumé de l'accident qui a blessé deux adolescentes à Vézénobres a été interpellé

L'homme soupçonné d'avoir renversé deux adolescentes à Vézénobres (Gard), dans la nuit de vendredi à samedi, a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Alès. Après avoir nié, il a finalement reconnu sa responsabilité dans cet accident suivi d'un délit de fuite.

Ce sont les gendarmes qui l'ont arrêté, non loin de sa voiture qu'il avait incendiée. Après avoir nié au cours de sa garde à vue, il a reconnu les faits et avoir conduit en état d'ivresse et sous cocaïne. Il répondra de blessures involontaires ayant occasionnées plus de 3 mois d'ITT. Une infraction aggravée par un délit de fuite. Les deux adolescentes ont été blessées dont une plus grièvement qui a été conduite à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier, l'autre à Alès.