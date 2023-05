L'auteur présumé de l'agression à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Montargis interpellé

L'auteur présumé de l'agression de plusieurs soignants, le 11 mai dernier, à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Montargis a été interpellé ce jeudi 25 mai, indique le parquet de Montargis. Entendu en garde à vue, il a reconnu les faits mais semblait les minimiser. Cet homme de 32 ans, au casier verge, a été placé sous contrôle judiciaire avant d'être jugé le 17 novembre prochain pour "menaces de mort" et "violences sur professionnels de santé". Selon nos sources, l'individu serait radicalisé. Pour rappel, le 11 mai dernier, un homme était entré dans le service psychiatrique du CHAM, situé un peu à l'écart du site principal. Il avait dit souhaité voir son frère, pris en charge dans cette unité. Mécontent de la décision dont on l'informe concernant son frère, il s'était énervé et avait proféré des menaces. L'homme avait finalement sauté sur un médecin. Quatre soignants s'étaient alors interposé immédiatement. Ils avaient reçu des coups, les blessures pour certains entrainant quatre jours d'interruption temporaire de travail de moins de 8 jours (ITT).

