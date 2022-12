L'auteur présumé des tags racistes à Bagnols-sur-Cèze et Chusclan interpellé

Des insultes racistes et antisémites avaient été taguées sur un mur

L'auteur présumé de tags à caractère raciste et antisémite à Bagnols-sur-Cèze a été interpellé ce mercredi par les gendarmes de Laudun. Des insultes et une croix gammée avaient été taguées sur un mur à l'entrée de la ville dans la nuit de dimanche à lundi. Une voiture et un mur avait également dégradés dans le village voisin de Chusclan. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en garde à vue.