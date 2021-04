L'auteure de la vidéo accusant le maire de Thionville d'agression sexuelle a été condamnée

Une ex-médecin alsacienne avait diffusé une vidéo dans laquelle une jeune fille accusait son propre père, mais aussi le maire de Thionville et plusieurs autres notables de la ville, d'agression sexuelle. Mercredi, elle a été condamnée à une amende et à des réparations financières.

L'affaire, mêlant thèses complotistes et accusations très graves, avait provoqué la consternation à Thionville.

Une vidéo vue plus de 90.000 fois

Le 9 novembre dernier, une vidéo était diffusée sur la page Facebook d'Eve Engerer, ex-médecin alsacienne aujourd'hui radiée de l'ordre, dans laquelle une jeune fille affirmait avoir été victime d'abus sexuels de la part de son propre père et de plusieurs notables de Thionville, dont le maire Pierre Cuny. Contestant des accusations qu'il qualifiait de "sordides", l'élu avait obtenu de la justice son retrait du réseau social une semaine plus tard. Elle comptait déjà plus de 90.000 vues... Saisi à la suite du dossier, le parquet de Thionville, n'ayant trouvé aucun élément pouvant accréditer ces accusations, avait classé l'affaire sans suite. Mais les personnes mises en cause dans le film avaient, à leur tour, porté plainte.

8.000 euros d'amende

Poursuivie pour diffamation, l'ex-médecin, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, a été condamnée mercredi 7 avril par le tribunal judiciaire de Metz à 8.000 euros d'amende. Elle doit aussi verser 1.000 euros au père de la jeune fille, ainsi que l'euro symbolique à Pierre Cuny, confirme à France Bleu Lorraine l'avocate du maire de Thionville, maître Le Menn-Meyer.

L'affaire n'est pas encore totalement terminée puisque la jeune fille qui a prononcé les accusations est encore poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Bien qu'effacée de la page Facebook, la vidéo, elle, reste visible sur plusieurs sites internet.