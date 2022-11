L'automobiliste qui a fauché et tué un motard à Noirétable, est en détention provisoire

Il déclare ne pas se souvenir de l’accident. Un homme de 30 ans est poursuivi pour avoir renversé un motard de 50 ans jeudi dernier à Noirétable, lieu-dit Verines, sur la départementale 101. Le motard est décédé sur place malgré l'intervention des pompiers.

L'automobiliste a été présenté à un juge d’instruction samedi et mis en examen pour homicide involontaire doublement aggravé : par son état alcoolique ( il avait 2,10 grammes d'alcool dans le sang) et par le délit de fuite. En effet, il ne s’est pas arrêté, il rentré chez lui après l'accident avant de revenir sur place avec sa famille où il a été interpellé et placé en garde à vue.

Il est donc également poursuivi pour non assistance à personne en danger mais également pour défaut de maitrise, puisque c'est sa voiture qui s'est déportée sur la partie de la route empruntée par le motard. Le suspect était en état de récidive : il a déjà été condamné en septembre 2021, pour une alcoolémie routière et un refus d’obtempérer. Il encourt un maximum de 10 ans de prison pour l’homicide involontaire doublement aggravé, outre toutes les peines complémentaires et automatiques.