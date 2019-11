L'autopsie confirme le meurtre de la quinquagénaire retrouvée sur un chemin forestier de Chaingy

Chaingy, Loiret, France

Le corps retrouvé dans un bois de Chaingy dimanche 17 novembre en début d'après-midi par des promeneurs est celui de Florence Thibaudat. L’autopsie réalisée ce jour a confirmé son identité. Cette mère de famille, âgée de 55 ans, agent d'entretien, est une habitante d'Orléans. La quinquagénaire avait quitté à pied samedi midi son domicile orléanais. Son compagnon avait signalé dans la journée sa disparition au commissariat d’Orléans.

L'autopsie confirme également la piste criminelle. Le procureur de la République d’Orléans, Nicolas Bessone indique qu'elle a reçu de nombreux coups au visage avant d'être étranglée avec un lien. La strangulation est "la cause" du décès précise le magistrat. Nicolas Bessone ajoute que les traces de coups, nez fracturé et gros hématome sur le haut du crâne, laissent penser à une scène "d'une extrême violence". Son corps a également était traîné sur plusieurs mètres entre les bords de Loire et le chemin forestier où elle a été retrouvée.

Aucune hypothèse n’est écartée mais le parquet tient à préciser que ce nouvel homicide n’a aucun lien avec le double meurtre de Pannes le mois dernier. L’enquête ouverte pour meurtre a été confiée à la section de recherches de la Gendarmerie d’Orléans.