L'autopsie de l'homme décédé en garde à vue au commissariat de Bergerac confirme la piste d'une mort naturelle

L'homme qui est mort pendant sa garde à vue au commissariat de Bergerac dimanche est très certainement décédé de causes naturelles, selon les résultats de l'autopsie pratiquée ce mardi 11 janvier à l'institut médico-légal de Bordeaux. Le Bergeracois de 55 ans souffrait d'un cancer digestif à un stade avancé, selon le parquet de Bergerac.

L'information avait été révélée par France Bleu Périgord le soir même. L'homme, placé en garde à vue samedi après-midi pour des violences conjugales, est décédé dans les geôles du commissariat dans la matinée de dimanche. La police judiciaire, saisie de l'enquête, a retracé tout le parcours de sa garde à vue.

Les bandes vidéos visionnées par la police judiciaire

L'homme a d'abord été placé en cellule de dégrisement, parce qu'il avait consommé de l'alcool. Il a été examiné par un médecin au début de sa garde à vue, qui lui a prescris son traitement médical habituel, l'homme souffrant de plusieurs pathologies. Il a été entendu par les policiers dans la matinée de dimanche, pendant une heure, avant d'être reconduit en cellule.

L'ensemble de sa garde à vue s'est déroulée dans le calme. Les enquêteurs de la police judiciaire ont pu le vérifier en interrogeant les policiers présents, et en visionnant les bandes des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur des geôles du commissariat. Sur les images, on voit le gardé à vue s'allonger sur un banc pour se reposer, la tête tournée contre le mur.

Un cancer à un stade avancé

C'est en venant le réveiller pour lui demander s'il a faim que le chef de poste découvre que l'homme est inanimé, à l'intérieur de sa cellule. Les policiers lui ont alors appelé les secours et lui ont prodigué un massage cardiaque. Le SMUR, appelé sur place, n'a pas réussi à le réanimer.

L'autopsie pratiquée mardi 12 janvier à l'institut médico-légal de Bordeaux indique que l'homme de 55 ans souffrait d'un cancer du système digestif, à un stade avancé. Le parquet de Bergerac attend les résultats définitifs d'autopsie, notamment les analyses toxicologiques et anatomopathologiques, pour déterminer définitivement les causes du décès, et décider ou non du classement sans suite de l'enquête. Cela pourrait prendre plusieurs semaines. En attendant, le corps sera rendu à la famille.