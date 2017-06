L'autorisation d'exploitation de la centrale biomasse de Gardanne annulée

Le tribunal administratif de Marseille a annulé ce jeudi l'autorisation d'exploitation de la centrale biomasse de Gardanne. La justice estime que l'exploitant, le groupe allemand Uniper, n'a pas suffisamment évalué son impact sur les forêts du Sud-Est.

La plus grande centrale biomasse de France, celle de Gardanne (Bouches-du-Rhône), se voit refuser son autorisation d'exploitation. La procédure avait été engagée en 2011 par les parcs naturels régionaux du Verdon et du Luberon, des communes des Alpes-de-Haute-Provence et des associations, dont France Nature Environnement.

Le tribunal administratif de Marseille estime que l'exploitant, le groupe allemand Uniper n'a pas suffisamment évalué son impact sur les forêts du Sud-Est.

"L'insuffisance de l'étude d'impact" du projet "a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population" avant la construction de cette centrale calibrée pour brûler des centaines de milliers de tonnes de bois par an, écrit le tribunal. L'impact des rotations de camions qui alimenteront la centrale et la pollution atmosphérique (particules fines, dioxines, CO2) ont également été insuffisamment pris en compte, soulignent aussi les juges.

La centrale de Gardanne comporte deux unités, l'une au charbon et l'autre fonctionnant en brûlant du bois. L'ensemble n'est pas encore en service, mais a déjà tourné à plein régime pour des tests et a déjà injecté de l'électricité dans le réseau.

D'une puissance de 150 mégawatts, la centrale biomasse de Gardanne représente un investissement de 250 millions d'euros et génère selon son exploitant 80 emplois directs. Elle doit fournir à terme 6% de la production d'électricité de la région PACA, en consommant 850.000 tonnes de bois par an, pour moitié des déchets, pour moitié du bois issu de coupes forestières.