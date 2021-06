L'autoroute A9 fermée au niveau de Lespignan, au sud de Béziers, en raison d'un incendie

L'autoroute A9 a été fermée à la circulation au niveau de Lespignan, entre Béziers ouest et Narbonne,ce lundi 7 juin pour permettre aux moyens aériens de lutte contre les incendies d'intervenir sur un feu attisé par un vent assez fort.Incendie maîtrisé, autouroute rouverte.

l' A9 fermée pour permettre le largage des canadairs et du dash sur l'incendie de Lespignan

120 pompiers interviennent ce lundi 7 juin, depuis le début d'après midi pour un incendie de garrigue et de pinède, au lieu-dit les Ephes, à Lespignan. Un incendie attisé par un vent fort, à proximité de l' autoroute A9.

L'A9 a été fermée jusqu'à 15H45 à hauteur de Lespignan entre Béziers ouest et Narbonne ainsi que la RD14 entre Lespignan et l’Aude, pour permettre les largages des quatre Canadair et l'arrivée du dash, l'avion gros porteur.

Les Canadair étaient à proximité puisqu'ils terminaient une intervention sur un autre feu dans le biterrois à Poilhes.

L'incendie de Lespignan a été fixé avant 16 heures . Au final entre Poilhes et Lespignan,ce sont 40 hectares de végétation qui ont brulé, plusieurs centaines ont été protégé dont le secteur du site archéologique de l'Oppidum d' Enserune.

