L'autoroute A 7 est coupée dans les deux sens au niveau de Sorgues dans le Vaucluse

Sorgues, Avignon, France

Un incendie s'est déclaré ce vendredi vers 17h30 dans un entrepôt de la zone d'activité du Fournalet à Sorgues ( Vaucluse). Des palettes ont commencé à brûler dans une entreprise de cartonnerie impasse Gutenberg et un camion s'est enflammé. Les pompiers étaient déjà sur place quand les flammes ont traversé l'autoroute et ont atteint une zone péri urbaine très habitée. Les 50 maisons du lotissement du "Clos de Bourdines" route d'Entraigues ont été évacuées. Il n'y a pas de blessé mais déjà de nombreux dégâts sur des maisons. Le feu n'est pas encore éteint à cause du vent et des températures caniculaires.