La circulation a été coupée ce samedi soir sur l'A85 entre Tours et Vierzon. Un poids lourd s'est couché sur les voies après la sortie de Loches dans l'Indre-et-Loire. Le conducteur a été légérement blessé.

L'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon rouverte ce dimanche matin après l'accident d'un poids-lourd

L'autoroute A 85 a rouvert ce dimanche matin à 6 heures entre Tours et Vierzon dans le Cher. La circulation avait été coupée samedi soir peu après 22 heures 30, après un accident impliquant un camion frigorifique. Pour une une raison qui n'est pas précisée pour l'instant, le poids lourd s'est couché sur les voies de circulation après la sortie de Loches dans l'Indre-et-Loire (n°10). Fort heureusement, le conducteur du camion n'a été que légèrement blessé. La circulation a été coupée sur l'autoroute A 85, le temps de l'intervention des secours et des équipes de Vinci Autroutes. Le camion frigorifique qui transportait des produits laitiers a été déchargé et un camion-grue est intervenu pour relever le poids lourd accidenté, avant de l'évacuer.