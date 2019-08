L'autoroute A1 coupée dans le sens Paris-Lille au niveau de Seclin

Un accident entre un poids-lourd et deux voitures à 5h30 du matin dimanche au niveau de Seclin a bloqué la circulation sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille. Il devrait être dégagé dans la matinée.

Seclin, France

L'autoroute A1 est coupée dans le sens Paris-Lille à hauteur de Seclin suite à un accident survenu vers 5h30 du matin. Un poids-lourd est entré en collision avec deux voitures. Le camion était complètement couché sur les voies mais ne transportait pas de matière dangereuse selon les pompiers.

Quatre personnes ont été blessées : un homme d'une trentaine d'années est gravement touché mais ses jours ne seraient pas en danger. Une femme et deux hommes sont plus légèrement blessés.

Les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais, le SMUR et la police étaient sur place. La circulation devrait reprendre vers 11h ce dimanche selon la préfecture et la CRS autoroutière. L'heure est dorénavant au nettoyage de la chaussée, souillée par les hydrocarbures.