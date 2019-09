L'autoroute A10 coupée toute la nuit dans la traversée de Tours suite à un accident. Réouverture à 5h.

Tours, France

C'est ce que redoute le plus Vinci Autoroutes. Avec ces gros travaux menés sur l'A10 dans la traversée de Tours, le moindre accident peut avoir de très grosses conséquences.

Vers une heure du matin, un poids lourd et une voiture qui roulaient en direction du Nord se percutent au niveau de l'échangeur numéro 20 de Vouvray. Le camion est couché en travers des voies. Aussitôt, Vinci Autoroutes décide de fermer l'autoroute et ce dans les deux sens. Et conseille de sortir dès l'échangeur de Château Renault pour ceux qui se dirigent vers Bordeaux et dès l'échangeur de Joué les Tours pour ceux qui roulent vers Paris.

Fin de la coupure d'autoroute un peu avant 5h

Toute la nuit, il a fallu évacuer le poids lourd puis nettoyer la chaussée, enlever les derniers débris. Tout cela est encore en cours mais l'autoroute a pu rouvrir dans les deux sens entre 4h et 5h. Mais pas sur l'ensemble des voies. Vous rajoutez les travaux toujours en cours, résultat, on compte encore à 5h30 plus de 4 km de bouchons entre Parçay-Meslay et Tours en direction du Sud. Le trafic est redevenu quasi normal dans l'autre sens en direction de Paris.

Vinci Autoroutes vous conseille donc toujours de sortir de l'A10 au nord de Tours, dès Château-Renault ou Monnais pour éviter la traversée de Tours toujours difficile.