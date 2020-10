L'autoroute A10 fermée à la circulation dans le sens sud-nord entre le Futuroscope et Chatellerault

Une collision en chaîne impliquant six véhicules s'est produite peu avant 11 heures et demi ce vendredi. On ne connait pas la gravité de cet accident. En revanche, l'autoroute est totalement bloqué dans le sens sud-nord. Sortie impérative à hauteur du Futuroscope

Cette collision a eu lieu peu avant 11 heures et demi ce matin à hauteur de Beaumont et Naintré pour des raisons encore indéterminées. Vu l'ampleur de l'accident, les deux voies de circulation sont totalement neutralisées. On ne sait pas encore s'il y a des blessés. Mais en ce vendredi de fin de vacances, la circulation est dense et en l'espace de vingt minutes, un bouchon de six kilomètres s'est formé.

Pour permettre aux secours et aux dépanneuses d'accéder sur les lieux de l'accident, il est impérativement demandé aux automobilistes arrivant de Poitiers de quitter l'autoroute à hauteur du Futuroscope, autoroute que vous pourrez retrouver 16 kilomètres plus loin à Châtellerault-sud;