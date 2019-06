L'autoroute A16 coupée dans le sens Boulogne-sur-Mer / Amiens après un accident

Port-le-Grand, France

La circulation est totalement coupée ce jeudi matin sur l'autoroute A16, dans le sens Boulogne-sur-Mer / Amiens , à hauteur de Port-le-grand, près d'Abbeville. Un accident s'est produit entre un camion frigorifique et un véhicule de la SANEF, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France.

Le conducteur du camion est incarcéré dans son véhicule, les pompiers sont sur place. L'employé de la SANEF n'est blessé.

Il y a pour l'instant 1,5 km de bouchons, la sortie par Rue est obligatoire.