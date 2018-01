Lieu-Saint-Amand, France

L'autoroute A2 est coupée en direction de la Belgique, depuis 11h ce mardi, au niveau de Lieu Saint Amand. Un poids lourd a percuté une camionnette de la Dir, un véhicule FLR comme on l'appelle dans le jargon pour Flèche Lumineuse de Rabattement. Le camion a poursuivi sa course quelques dizaines de mètres plus loin, se couchant en travers de l'autoroute, débordant même sur la voie d'en face.

Un suraccident implique un second camion

La circulation en direction de la Belgique est totalement coupée, il est conseillé de sortir juste avant au niveau de l'échangeur 15. Dans le sens inverse, seule la voie de gauche est neutralisée. les débris nombreux sur la route aurait causé un deuxième accident juste après ce premier choc violent. Un deuxième camion a percuté une pile de pont dans ce même secteur, toujours en direction de la Belgique.