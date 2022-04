Ce jeudi 14 avril, l'autoroute A28 Le Mans-Tours a été coupée plus d'une heure pour permettre le sauvetage d'un cheval en divagation sur les voies. Le propriétaire s'était arrêté avec son van sur une aire de repos près d'Ecommoy (Sarthe) quand l'animal s'est échappé.

L'autoroute A28 coupée pour sauver un cheval en divagation entre Le Mans et Tours

Pour sauver un cheval en divagation, l'autoroute A28 Tours-Le Mans a été coupée plus d'une heure ce jeudi 14 avril à hauteur d'Ecommoy

Une opération de sauvetage peu banale s'est déroulée ce jeudi 14 avril sur l'autoroute A28 qui relie Tours au Mans : un cheval s'est échappé sur les voies près d'Ecommoy (Sarthe) et pour permettre aux pompiers et aux gendarmes d'intervenir, l'axe a été coupé dans les deux sens de circulation pendant plus d'une heure. Le propriétaire du cheval s'était arrêté avec son van sur l'aire de repos des Perrières à Saint-Mars d'Outillé. Les gendarmes ne savent pas encore comment le cheval est parvenu à en sortir.

Le cheval se couche sur les voies

Très affolé, l'animal s'est couché sur la route. Les secours ont mis du temps à l'approcher. Il n'est pas blessé, selon les informations de France Bleu Maine. L'autoroute n'est plus coupée.

Un accrochage entre deux voitures s'est par ailleurs produit en queue du bouchon qui s'est formé à cause de la fermeture de l'autoroute, ne faisant que des dégâts matériels. A 18 heures ce jeudi, les automobilistes peuvent circuler sur une voie dans le sens Tours-Le Mans.