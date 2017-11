L'autoroute A31 coupée au nord de Metz pour abattre des sangliers sur la chaussée

Pour la 1er fois, ce jeudi matin, l'A31 a été coupée pour abattre de sangliers réfugiés sur le terre-plein central de l'autoroute, ce qui représentait un danger pour les automobilistes. 2 animaux ont été tués, 3 ont réussi à fuir.

Des sangliers ont semé la pagaille ce jeudi matin sur l'A31, au nord de Metz. 5 sangliers se sont retrouvés coincés sur le terre plein central à hauteur de La Maxe. Pour éviter tout danger avec les automobilistes, la Préfecture a fait appel à des spécialistes - des lieutenants en louveterie - pour capturer les bêtes ou les abattre. Et pour cela, fait exceptionnel, l'autoroute a été coupée dans les 2 sens pendant 20 min, (de 10h30 à 10h50), ce qui a provoqué 4 km de bouchons. C'est la 1er fois qu'un tel scénario se produit sur l'A31. Au final, deux sangliers ont été tués et trois ont réussi à fuir.

Les 5 sangliers étaient coincés depuis le matin sur le terre plein central, au milieu de l'A31, entre deux parapets de béton. Un corridor étroit d'à peine 1 m de large dans lequel les animaux tournaient en rond. Le risque était réel qu'ils sautent par dessus le parapet et qu'ils provoquent des accidents sur l'autoroute très fréquentée. Sur place, les lieutenants en louveterie ont estimé qu'il était trop compliqué d'attraper les animaux. Finalement, donc, deux des cinq sangliers ont été tués mais 3 autres ont réussi à fuir. Mercredi soir déjà, au même endroit, un sanglier est mort sous les roues d'une voiture.

Plus de battues de sangliers ou un grillage le long de l'A31?

L'incident de ce jeudi matin peut faire sourire mais il préoccupe sérieusement la préfecture qui en appelle à la responsabilité des chasseurs pour limiter davantage les populations de sangliers. On sait qu'ils sont nombreux en Moselle. "Les chasseurs doivent faire des battues plus approfondies", affirme le directeur de cabinet du Préfet de Moselle, Georges Bos. De son côté, la fédération des chasseurs rejette toute responsabilité et réclame un grillage le long de l'A31. "Cela fait des années que nous réclamons une clôture de l'autoroute", répond Arnaud Steil, directeur de la Fédération des chasseurs de Moselle. La préfecture dit vouloir renforcer certains points de passage des animaux ou mettre en place des systèmes de capture, comme en Meurthe-et-Moselle, mais Georges Bos n'en démord pas: "la responsabilité première, c'est la limitation du nombre de sangliers".