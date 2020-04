Haut-Rhin : l'autoroute A36 coupée en direction de l'Allemagne après un accident de poids lourds

Un accident entre deux poids lourds et une voiture provoque des bouchons ce mercredi en début d'après-midi sur l'A36 dans le Haut-Rhin, à hauteur d'Ottmarsheim. L'autoroute est fermée dans le secteur.

Un accident s'est produit peu après midi, mercredi 22 avril, entre deux poids lourds et une voiture sur l'autoroute A36 entre Sausheim et Ottmarsheim, dans le Haut-Rhin. Conséquence : l'autoroute est coupée à la circulation en direction de l'Allemagne. Au moins deux personnes ont été blessées et doivent être évacuées.

Peu avant 14h, plusieurs kilomètres de bouchons étaient encore visibles, mais en diminution. Les perturbations pourraient durer jusqu'à 16h. La préfecture du Haut-Rhin vous demande d'être prudent si vous approchez de l'accident.