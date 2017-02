L'autoroute A6 coupée à cause d'un accident ce matin à Chailly-sur-Armançon

Un accident entre un poids-lourd et deux voitures provoque la fermeture de l'autoroute A6 à hauteur de Chailly-sur-Armançon dans le sens Lyon-Paris. Il y a plusieurs blessés et les secours sont en nombre sur place.

Un accident entre un poids-lourd et deux voitures a eu lieu ce jeudi matin vers 9h40 sur l'autoroute A6 à hauteur de Chailly-sur-Armançon dans le sens Lyon-Paris. Pour permettre l'intervention des secours et notamment de l'hélicoptère du SMUR, le tronçon d'autoroute entre Pouilly-en-Auxois et Bièrre-lès-Semur est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Sept personnes (les conducteurs et des passagers) ont été impliquées dans le choc et une personne au moins est gravement blessée. Les autres automobilistes sont en train d'être pris en charge par les secours et on ne connaît pas leur état de santé pour l'instant.