L'autoroute A64 perturbée entre Béarn et Bigorre après un accident de la route près de Soumoulou

Un trafic perturbé ce mercredi matin sur l'autoroute A64, en direction de Tarbes. Un accident s'est produit à 4km de Soumoulou, au niveau de Luquet. D'après les premiers éléments, un poids lourd s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence mais une voiture est venue le percuter à l'arrière. Le conducteur du camion n'était pas dans son véhicule, il semble qu'il avait fait une pause pour aller faire ses besoins. Dans la voiture, un homme de 18 ans était au volant, il a été évacué vers l'hôpital de Toulouse pour faire des examens.

L'autoroute A64 a été coupée entre 8h30 et 9h30 suite à cette collision dans le sens Pau-Tarbes. Cela a pu causer des embouteillages durant ce laps de temps. Cette portion de l'A64 a été coupée pour permettre l'intervention des secours et l'évacuation des personnes et véhicules accidentés.